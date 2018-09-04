«الإنذار المبكر»: ضباب يحجب الرؤية على الشرقية وتبوك

تواصل – فريق التحرير:

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من التقلبات الجوية على الشرقية وتبوك.

وأوضحت الأرصاد، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن الحالة الجوية تتمثل في ضباب يحجب الرؤية خاصة على الطرق السريعة، حيث يقل مستوى الرؤية إلى أقل من 12 كلم، على الشرقية وتبوك.

وأضافت، أن الحالة تبدأ في تبوك الساعة الثانية بعد منتصف الليل وتستمر حتى السابعة من صباح الأربعاء، بينما تبدأ في المنطقة الشرقية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وتنتهي الساعة الثامنة من صباح الأربعاء.