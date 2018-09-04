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أمير الجوف يكرم مواطناً تبرع بجزء من كبده لـ«رضيع» لا يعرفه (صور)
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تواصل – أحمد الرمال:

كرم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، المواطن عبدالمجيد بن حواس السبيعي، الذي تبرع بجزء من كبده لطفل يبلغ من العمر 7 أشهر لا تربطه به صلة قرابة، بعد أن علم عن حالته من خلال مناشدات والده في مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الجوف للمواطن السبيعي، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني، حيث أعرب الأمير بدر بن سلطان عن شكره للمواطن السبيعي لقاء هذا العمل الإنساني الذي قام به، داعياً سموه الله تعالى أن يجزيه خيراً على إنقاذه حياة هذا الطفل.

 

 

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