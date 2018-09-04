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ملتقى توظيفي بالكلية التقنية بالطائف.. التخصصات والأوراق المطلوبة
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تواصل – الطائف:

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الطائف وبالتعاون مع القوات البحرية الملكية السعودية عن عقد لقاء توظيفي يوم الأربعاء 1439/12/25هـ، بمسرح الكلية بالرميدة من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، لخريجي كليات التقنية في تخصص إنتاج وسيارات وقوى كهربائية، وإلكترونيات.

وأهابت الكلية التقنية بالمتقدمين إحضار أصل وصور شهادة الكلية التقنية والسجل التدريبي والبطاقة الشخصية.

التخصصات المطلوبة:
– تخصص إنتاج.
– تخصص سيارات.
– تخصص قوى كهربائية.
– إلكترونيات.

موعد ومكان التقديم:

يوم الأربعاء 1439/12/25هـ، بمسرح الكلية بالرميدة من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، بمسرح الكلية بالرميدة من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً.

ولمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي (هنا).

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