«القوات الخاصة» تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية

تواصل – الرياض:

أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البرية (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب) التي سبق الإعلان عنها في وقت سابق عبر موقع الوزارة، وعلى جميع المقبولين على هذه الوظائف مراجعة لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية حسب ما هو محدد في نتيجة القبول.

وأوضحت القوات الخاصة أن المستندات والوثائق المطلوبة هي:

1 – أصل وثيقة التخرج، مع صورتين مصدقتين من الجامعة بالنسبة لحملة البكالوريوس.

2 – أصل السجل الأكاديمي، مع صورتين مصدقتين من الجامعة بالنسبة لحملة البكالوريوس.

3 – أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين، مع صورتين مصدقتين من الكلية أو المعهد أو الجهة الحكومية المشرفة عليها.

4 – أصل السجل الأكاديمي (سجل الدرجات)، مع صورتين مصدقتين من الكلية أو المعهد أو الجهة المشرفة عليها.

5 – أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين، مع صورتين مصدقتين من الثانوية العامة.

6 – أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد بالنسبة لحملة الدبلوم ستة أشهر فأكثر، مع صورتين مصدقتين من الكلية أو المعهد أو الجهة المشرفة عليها.

7 – أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لحملة الدبلوم ستة أشهر فأكثر، مع صورتين مصدقتين من الثانوية العامة.

8 – أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لرتبة جندي، مع صورتين مصدقتين من الثانوية العامة.

9 – عدد (6) صور شمسية حديثة وملونة مقاس (4 x 6) مكشوفة الرأس يكتب عليها الاسم في الخلف.

10 – عدد (6) صور من الهوية الوطنية واضحة ومكبرة وتكتب عليها البيانات.

11 – أصل الهوية الوطنية عند المراجعة.

12 – نموذج تحويل الراتب لأحد البنوك مختومة من البنك.

13 – الدخول من البوابة رقم (5) الشرقية لكلية الملك فهد الأمنية.

ونوهت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى أنه سوف يتم استبعاد أي متقدم لا يَحضر في الوقت المحدد حسب ما هو موجود في الموقع أو لا يُحضر جميع الوثائق المطلوبة.

ونبهت إلى أهمية الحضور بالزي الرياضي المناسب في تمام الساعة (7) صباحاً، حسب ما هو محدد في نتيجة القبول، وكذلك عدم إحضار الجوال لمقر اللجنة.

وأشارت القوات الخاصة إلى أن موعد تحضير الطلبة وبدء الدورة سيكون يوم الاثنين الموافق 1440/01/14هـ الساعة السابعة صباحاً بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

ولمعرفة نتيجة القبول من خلال الرابط التالي (هنا).