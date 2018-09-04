«القوات الخاصة» تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

«الجوازات»: السماح للموظف العسكري بالسفر خارج البلاد.. بشرط

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

تحذير مهم من «أمن الطرق» لمستخدمي طريق «مكة – المدينة»

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

تستر تجاري.. وافد حسابه البنكي 8 ملايين ريال (فيديو)

«القوات الخاصة» تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية

«القوات الخاصة» تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية
0

تواصل – الرياض:

أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البرية (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب) التي سبق الإعلان عنها في وقت سابق عبر موقع الوزارة، وعلى جميع المقبولين على هذه الوظائف مراجعة لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية حسب ما هو محدد في نتيجة القبول.

وأوضحت القوات الخاصة أن المستندات والوثائق المطلوبة هي:

1 – أصل وثيقة التخرج، مع صورتين مصدقتين من الجامعة بالنسبة لحملة البكالوريوس.
2 – أصل السجل الأكاديمي، مع صورتين مصدقتين من الجامعة بالنسبة لحملة البكالوريوس.
3 – أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين، مع صورتين مصدقتين من الكلية أو المعهد أو الجهة الحكومية المشرفة عليها.
4 – أصل السجل الأكاديمي (سجل الدرجات)، مع صورتين مصدقتين من الكلية أو المعهد أو الجهة المشرفة عليها.
5 – أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين، مع صورتين مصدقتين من الثانوية العامة.
6 – أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد بالنسبة لحملة الدبلوم ستة أشهر فأكثر، مع صورتين مصدقتين من الكلية أو المعهد أو الجهة المشرفة عليها.
7 – أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لحملة الدبلوم ستة أشهر فأكثر، مع صورتين مصدقتين من الثانوية العامة.
8 – أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لرتبة جندي، مع صورتين مصدقتين من الثانوية العامة.
9 – عدد (6) صور شمسية حديثة وملونة مقاس (4 x 6) مكشوفة الرأس يكتب عليها الاسم في الخلف.
10 – عدد (6) صور من الهوية الوطنية واضحة ومكبرة وتكتب عليها البيانات.
11 – أصل الهوية الوطنية عند المراجعة.
12 – نموذج تحويل الراتب لأحد البنوك مختومة من البنك.
13 – الدخول من البوابة رقم (5) الشرقية لكلية الملك فهد الأمنية.

ونوهت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى أنه سوف يتم استبعاد أي متقدم لا يَحضر في الوقت المحدد حسب ما هو موجود في الموقع أو لا يُحضر جميع الوثائق المطلوبة.

ونبهت إلى أهمية الحضور بالزي الرياضي المناسب في تمام الساعة (7) صباحاً، حسب ما هو محدد في نتيجة القبول، وكذلك عدم إحضار الجوال لمقر اللجنة.

وأشارت القوات الخاصة إلى أن موعد تحضير الطلبة وبدء الدورة سيكون يوم الاثنين الموافق 1440/01/14هـ الساعة السابعة صباحاً بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

ولمعرفة نتيجة القبول من خلال الرابط التالي (هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قوات الأمن الخاصة تعلن عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية

قوات الأمن الخاصة تعلن عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية

فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية بالاستخبارات العامة

فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية بالاستخبارات العامة

«أمن الطرق» تُوجِّه تنبيهاً مهمًّا لمستخدمي الطرق بالرياض والشرقية

«أمن الطرق» تُوجِّه تنبيهاً مهمًّا لمستخدمي الطرق بالرياض والشرقية

فتح التسجيل للتجنيد الموحد بالقوات المسلحة.. رابط التقديم من هنا

فتح التسجيل للتجنيد الموحد بالقوات المسلحة.. رابط التقديم من هنا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>