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أمانة الجوف تتلف «بقدونس» ملوثاً بمبيدات وبكتيريا (صور)

أمانة الجوف تتلف «بقدونس» ملوثاً بمبيدات وبكتيريا (صور)
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تواصل – أحمد الرمال:

كثَّفت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الجوف حملاتها الميدانية على أسواق الخضار والمحلات المتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من سلامة وجودة المعروضات من المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية الواردة للسوق ومدى التزام أصحاب المحلات والمباسط في تطبيق الشروط الصحية والنظامية اللازمة لمزاولة الأنشطة الصحية.

ووجه أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي آل محفوظ؛ بناءً على ما تم عرضه من وكيل الخدمات بتكثيف الرقابة الصحية على أسواق الخضار ومنع منتج “البقدونس” إلا من سبق الفسح لهم، بعد أن أثبتت نتائج الفحص المخبري تلوث البقدونس بمتبقيات المبيدات وبكتيريا القولون.

وأوضح مدير مختبر سلامة الأغذية بالأمانة الأستاذ فهد الضويحي أنه بعد الفحص المخبري لجميع عينات الورقيات الواردة للمختبر ثبت تلوث البقدونس لجميع الموردين بمتبقيات من المبيدات وبكتيريا القولون النموذجية، وكانت النسبة أعلى من الحد المسموح، مضيفاً أن الحملات الميدانية ستستمر على الموردين والمباسط لمصادرة البقدونس وعمل فسح شامل لجميع الورقيات

 

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