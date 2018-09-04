خلال 10 أعوام.. الهند تعتزم بناء 100 مطار بتكلفة 60 مليار دولار

تواصل – وكالات:

أعلنت الهند رسمياً أنها تخطط لبناء 100 مطار في 10 سنوات، في خطوة تكشف حرصها على التخلص من التكدس في مطاراتها المحلية.

وتعتزم الهند بناء 100 مطار في غضون من 10 إلى 15 عاماً في مختلف أنحاء البلاد بتكلفة تقدر بـ60 مليار دولار؛ وفقاً لوزير الطيران المدني، سوريش بارباهو.

وأوضح الوزير، الثلاثاء، أن المطارات سيتم بناؤها من قبل القطاع الخاص، فيما ستعمل الحكومة على إعداد سياسية جديدة للشحن من وإلى هذه المطارات.

ووفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي التابع لمجموعة شركات الطيران العالمية، من المتوقع أن تتفوق الهند على ألمانيا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة في غضون السنوات العشر المقبلة لتصبح ثالث أكبر سوق للمسافرين عبر الطائرات في العالم.