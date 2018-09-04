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تسريبات عن جهاز آبل الجديد «آيباد برو 2018» (فيديو)

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تواصل – وكالات:

ستعقد شركة أبل حدثها السنوي في 12 سبتمبر من هذا العام، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة، كما قد يتم الكشف عن بعض أجهزة آيباد الجديدة أيضاً.

وقد تتضمن هذه الأجهزة إصدار 12.9 بوصة من جهاز آيباد برو لعام 2018، الذي تم تسريبه اليوم عن طريق مقطع فيديو.

ويأتي الجهاز اللوحي الجديد مزوداً بإطارات متناسقة من الجوانب الأربعة، وزوايا عرض مستديرة، مع عدم وجود زر الصفحة الرئيسية، حيث سيتم استخدام تقنية Face ID لإلغاء قفل الجهاز مثل جهاز آيفون X.

ونظراً لأن الجهاز اللوحي لا يزال بحاجة إلى قدر من الحافة الأمامية للشاشة لكي يصبح حمله مريحاً، فقد لا يتضمن الجهاز نتوءاً بالأعلى حيث إن مستشعرات Face ID سيكون لها مساحة كافية ضمن الحافة العلوية.

ومن المتوقع أن يكون الجزء الخلفي من الجهاز مصنوعاً من المعدن بدلاً من الزجاج، كما يبدو أنه تم نقل Smart Connector إلى الخلف بالقرب من الحافة السُفلية. وقد يعني ذلك أنك ستتمكن من استخدام غطاء لوحة المفاتيح مع الجهاز اللوحي بالاتجاه العمودي، وربما يرجع السبب وراء ذلك لعدم قدرة الشركة من تفعيل ميزة Face ID مع الآيباد بالوضع الأفقي.

سوف يكون هناك إصدار 10.5 بوصة من جهاز آيباد برو إلى جانب إصدار 12.9 بوصة، وسيأتي كلا الإصدارين مع شاشات LCD وشرائح A12 أو A12X. وقد يكون هناك أيضاً دعم لقلم أبل.

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