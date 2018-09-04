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مستشار قانوني لـ«تواصل» يوضح عقوبة المشتركين في دورات «كيونت»

مستشار قانوني لـ«تواصل» يوضح عقوبة المشتركين في دورات «كيونت»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المستشار القانوني عبدالعزيز العجلان، أنه تم تصنيف التسويق الشبكي ضمن معاملات الغش التجاري في معظم الدول الأوروبية وأمريكا وآسيا وبعض الدول الأفريقية.

وأضاف العجلان، في تصريحات خاصة لـ”تواصل” تعليقاً على ضبط تجمع لشركة “كيونت” بالرياض، أنه في المملكة العربية السعودية قد حذرت وزارة التجارة من شركة (كيونت) للتسويق الشبكي واعتبرته نشاطاً مضللاً، وعلى ذلك فالشركة والمحاضرون فيها ارتكبوا جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حيث نصت على (أن الاحتيال المالي) يعد جريمة كبيرة من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وأشار العجلان إلى أنه يتم إيقافهم ويحالون إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق، ثم يحالون إلى القضاء لإصدار العقوبات في حقهم.

أما بخصوص الأفراد المشتركين في الدورات فإذا ثبت إعلانهم أو ترويجهم للنشاط المحظور في المملكة بأي وسيلة كانت فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات في حقهم.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت قبل أيام عن ضبط تجمع لشركة كيونت للتسويق الشبكي الممنوع في الرياض، الذي أقامه 4 أشخاص وحضره 20 فتاة وشاب بعد دفعهم مبالغَ وصلت لـ200 ألف ريال للتدريب على النشاط المخالف؛ وعليه تم تسليم المنظمين للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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