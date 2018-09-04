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حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)

حريق يخلي 325 نزيل‬اً بأحد فنادق جدة (صور)
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تواصل – جدة:

تسبب حريق مروع في إخلاء 325 نزيلاً من أحد الفنادق نتيجة كثافة الأدخنة، حيث نشب الحريق بالدور الثاني بفندق يتكون من 8 طوابق.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الانقاذ بمدني جدة أخلى اليوم ٣٢٥ نزيلاً من داخل فندق من ثمانية أدوار.

وأكد أن عمليات الإخلاء التي استدعت فرق الانقاذ الشروع فيها بعد تصاعد كميات كبيرة من الأدخنة داخل أروقة الفندق، تمت بشكل سريع وعلى ضوئها جرى تمشيط كافة أروقت الفندق للتأكد من عدم وجود محتجزين نتيجة غازات الأدخنة المتصاعدة من الدور الثاني نقطة بداية الحريق.

وأضاف سرحان أن الحادث نشب بداخل غرفة بالدور الثاني من الفندق الواقع بحي الثغر على طريق مكة المكرمة جنوب محافظة جدة وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق دون امتداده للغرف المجاورة، كما استدعى الدفاع المدني كافة الجهات المعنية للوقوف على التحقيقات الأولية في موقع الحادث الذي لم يسجل إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

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