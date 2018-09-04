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انتشال جثمان رجل تُوفي بعد سقوطه داخل خزان مياه في جدة (صور)

انتشال جثمان رجل تُوفي بعد سقوطه داخل خزان مياه في جدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثمان رجل سقط داخل خزان مياه في جدة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي باشرت اليوم حادث سقوط شخص بين العقد الرابع الخامس داخل خزان مياه بحي الهنداوية.

وأضاف “سرحان”، “أن بلاغاً ورد لمركز العمليات الموحد تحركت بموجبه الفرق اللازمة لموقع الحادث الواقع داخل حديقة تمثل في خزان مياه تصل أبعاد الفوهة الخارجية له بقطر ٥م وعمق يصل إلى ٣م ممتلئ بالمياه يطفو على سطح المياه جثمان شخص يبدو أنه فارق الحياة نتيجة الغرق، ويتضح ذلك بعد الكشف عليه عن طريق الجهات ذات العلاقة”.

وتابع، “تابعت فرق الإنقاذ المائي أعمالها في انتشال الشخص بعد النزول داخل الخزان وإخراجه بواسطة نقالة الإسعافات إلى خارج محيط الخزان وتسليمه للجهات المعنية التي بدورها تم نقلته إلى المستشفى، وأكد أن قسم التحقيق تابع أعماله في موقع الحادث ليتم تسليمه الحادث بعد التحقيقات الأولية للجهات المختصة”.

 

 

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