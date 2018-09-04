150 ألف طالب وطالبة لـ«مكنون» يستأنفون عامهم الدراسي الجديد‬

تواصل- فريق التحرير:

استقبلت مساجد ودور التحفيظ النسائية بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض الأحد الماضي، نحو 150 ألف طالب وطالبة لجمعية تحفيظ القرآن بالرياض (مكنون)، وذلك لاستئناف العام الدراسي 1439هـ/1440هـ، لإتمام حفظ ومراجعة القرآن الكريم، وكان في استقبالهم أكثر من (15.000) معلم ومعلمة، في المساجد والدور النسائية للإشراف على تعليمهم ومتابعة حفظهم.

وبهذه المناسبة تعرب جمعية (مكنون) ممثلة في إدارة الشؤون التعليمية عن شكرها لجميع المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات القائمين على هذه المحاضن المباركة، على ما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب في تشجيع الطلاب والطالبات على الحفظ والمراجعة وضبط المحفوظ.

وتهيب إدارة الشؤون التعليمية بالطلاب والطالبات الالتزام بالحضور ومواصلة الحفظ من أول يوم دراسي، راجية لهم أن تكون الإجازة حافزاً لهم بعد العودة، ومضاعفة الجهد والمثابرة في الحضور وتحقيق أهداف الجمعية والمجمعات القرآنية في المشاركة في اختبارات الأجزاء والخاتمين نهاية الفصل الدراسي الأول، والعناية بالالتزام والتخلق بأخلاق القرآن الكريم، سائلين الله للجميع التوفيق والسداد.