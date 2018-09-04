الاتهامات تلاحق «جوجل» و«فيسبوك».. بيان رسمي موقّع من كبرى وكالات الأنباء

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

قرارات «مجلس الوزراء»: إقرار معايير رفع البلدية إلى أمانة.. و«أملاك الدولة» هيئة عامة

قرارات «مجلس الوزراء»: إقرار معايير رفع البلدية إلى أمانة.. و«أملاك الدولة» هيئة عامة

المحكمة الإدارية في أبها تُنصف معمراً ثمانينياً على الصندوق العقاري

المحكمة الإدارية في أبها تُنصف معمراً ثمانينياً على الصندوق العقاري

«شرطة الباحة» تلاحق شابًا تحرش بفتاة في متجر

«شرطة الباحة» تلاحق شابًا تحرش بفتاة في متجر

«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة

«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة

الاتهامات تلاحق «جوجل» و«فيسبوك».. بيان رسمي موقّع من كبرى وكالات الأنباء

الاتهامات تلاحق «جوجل» و«فيسبوك».. بيان رسمي موقّع من كبرى وكالات الأنباء
0

تواصل – وكالات:

اتهمت كبرى وكالات الأنباء الأوروبية بينها وكالة فرانس برس، موقعي جوجل وفيسبوك بـ”سرقة” الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل، الثلاثاء، في بيان مشترك دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.

وفي البيان الذي وقعه مديرو حوالي عشرين وكالة أنباء بينها وكالة فرانس برس الفرنسية وبرس أسوسييشن البريطانية و”دي بي إيه” الألمانية، حضّ هؤلاء البرلمان الأوروبي على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة “الاختلال”.

وجاء في البيان أن “سرقة عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، يشكل تهديداً لكل من المستهلكين والديمقراطية”.

ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر الذي من المفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد للمحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.

وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع يوليو مسودة أولى من هذا القانون وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأمريكية بشدة الأمر وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون من أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.

وأضاف المقال “هل يمكن لعمالقة الإنترنت التعويض لوسائل الإعلام من دون الطلب من الناس الدفع للوصول إلى الإنترنت، كما يزعمون أنهم سيُجبرون على القيام بذلك؟ الجواب واضح ‘نعم'”.

وأشار البيان المشترك بين الوكالات التي تعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات إلى أن فيسبوك أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017 و16 مليار دولار أرباحاً في حين حقق جوجل 12,7 مليار دولار (أرباحاً) من أصل 110 مليارات دولار مبيعات”.

وسألت الوكالات “من بوسعه أن يعترض منطقياً بأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع رسوم عادلة لقاء المحتوى الذي يستخدمونه؟ “.

وأضافت: “الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام. النواب الأوروبيون لديهم واجب إقرار إصلاح قانون حقوق المؤلف. وذلك من أجل استمرار الصحافة والمحافظة على استقلاليتها والدفاع عن القيم الديمقراطية”.

يتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون. الأولى هي المادة 13 التي ستجعل منصة “يوتيوب” التي يملكها جوجل مسؤولة قانونياً عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم.

والثانية هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى بـ”الحقوق المجاورة” التي من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم جوجل أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها.

وأضاف البيان المشترك الثلاثاء أن “من دون دفع الرسوم، يستخدم عمالقة الإنترنت كجوجل وفيسبوك كميات هائلة من الأخبار التي ينتجها ناشرو الصحف ووكالات الأنباء بكلفة باهظة”.

ويقول المنتقدون إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر، وسيقلص دور هذه المنصات كمركز للإبداع خصوصاً “يوتيوب”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قتلت طفلتيها الرضيعتين دون ترك أي دليل.. لكن جوجل كشف جريمتها

قتلت طفلتيها الرضيعتين دون ترك أي دليل.. لكن جوجل كشف جريمتها

جوجل تعيد تصميم نظامها التشغيلي Wear OS

جوجل تعيد تصميم نظامها التشغيلي Wear OS

«جوجل» تغلق حسابات إيرانية مضللة.. حصار إلكتروني ضد «نظام الملالي»

«جوجل» تغلق حسابات إيرانية مضللة.. حصار إلكتروني ضد «نظام الملالي»

إلغاء مئات الحسابات ذات صلة بإيران وروسيا على «فيسبوك» و«تويتر»

إلغاء مئات الحسابات ذات صلة بإيران وروسيا على «فيسبوك» و«تويتر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>