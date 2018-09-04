تركيا تزيد قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا

تواصل- وكالات:

أرسل الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، قافلة عسكرية إلى محافظة كلس، الحدودية مع سوريا، ونقل العديد من المركبات إلى الدولة المجاورة، لكبح التدفق المحتمل للاجئين السوريين.

وأفادت وكالة الأنباء التركية الرسمية، بأن القافلة تضم ثماني شاحنات محملة بدبابات، وعربات عسكرية وانتقلت إلى منطقة إلبيلي، الحدودية مع سوريا.

وأرسلت التعزيزات لمواجهة موجة تدفق محتملة للاجئين، في ظل ما تعتبره أنقرة هجوماً وشيكاً لقوات النظام السوري على منطقة إدلب السورية، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن الأراضي التركية، وفق مصادر أمنية لصحيفة “حرييت”.

وتسيطر جماعات إسلامية على محافظة إدلب، التي يوجد بها -وفق الأمم المتحدة- نحو 10 آلاف مسلح مرتبطين بجبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة السابق، كما أن عدد سكانها يقدرون بنحو 2.9 مليون شخص.

ولتركيا جنود في شمال سوريا لمواجهة الميليشيات الكردية، ولذلك فإنها تحظى بدعم على الأرض من المعارضة السورية المسلحة وإسلاميين.