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فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الثانية والأربعين
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تواصل – واس:

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة الثانية والأربعين 2020م، في أفرع الجائزة الخمسة.

وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل، الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعاً علمياً لكل جائزة من الجوائز الأربع.

وحددت الأمانة موضوعات في هذه الدورة، بجائزة الدراسات الإسلامية “تراث القدس الإسلامي”، وجائزة اللغة العربية والأدب “الدراسات اللغوية العربية باللغات الأخرى”، وجائزة الطب “أمراض الهيموغلوبين”، وجائزة العلوم “علم الحياة”، فيما تأتي جائزة خدمة الإسلام، كجائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين؛ فكرياً وعملياً، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج ومشروعات ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار السبيل أن الترشيحات تقتصر على الهيئات والمؤسسات العلمية والجامعات، وأن الترشيح للجائزة يمتد لسبعة أشهر، تنتهي بنهاية شهر مارس 2019م.

وتستقبل الجائزة الترشيحات عبر البريد العادي، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال النظام الإلكتروني: (ww.kingfaisalprize.org/nomination)، ولمزيد من المعلومات عن الترشح وشروطه يمكن زيارة موقع الجائزة (www.kingfaisalprize.org).

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