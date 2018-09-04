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«إيراني» يحرق نفسه احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية

«إيراني» يحرق نفسه احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية
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تواصل – وكالات:

أقدم إيراني على إحراق نفسه أمام بلدية طهران؛ احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي في بلاده، ووضعه الشخصي المتأزم.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية بأن المحترق، في الـ45 من عمره، وحاول إحراق نفسه مع طفله أمام مبنى بلدية طهران صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن حراس مبنى البلدية تمكنوا من انتزاع الطفل، قبل أن يضرم النار في نفسه باستخدام البنزين والكبريت؛ ما أسفر عن إصابته بحروق شديدة، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

وقالت المصادر، إن الرجل الذي يملك محلاً تجارياً تعرض لضغوط اقتصادية من قبل البلدية التي تطالبه بدفع ضريبة عالية تقدر بنحو 40 ألف دولار، مشيرةً إلى أن البلدية لا تزال تمتنع عن منحه رخصة العمل الجديد، رغم أنه دفع المبالغ المطلوبة.

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