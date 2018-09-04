وافي يرخص لبيع وتسويق أكثر من 6 آلاف وحدة عقارية (إنفوجرافيك)

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تواصل – الرياض:

أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” مؤخرًا أربع رخص بيع على الخارطة ورخصتي تسويق لمشروعين أحدهما داخل المملكة والآخر خارجها.

وأعلنت اللجنة أنه تمت الموافقة على منح أربعة مشاريع في الرياض والطائف رخص بيع على الخارطة بإجمالي 6462 وحدة تشمل شققًا سكنية وفللًا ومكاتب ومحلات تجارية.

وأضافت أنها رخصت لتسويق مشاريع عقارية بنظام البيع على الخارطة في الرياض ومدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” نايف الشريف، أن هذه المشروعات ستسهم في توفير مزيد من الفرص العقارية لراغبي التملك المبكر في أثناء تنفيذ المشاريع، مبينًا أن “وافي” يسعى من خلال إصداره هذه التراخيص إلى الإسهام في زيادة حجم المشروعات الإسكانية في المملكة وتوفير المسكن الملائم بسعر مناسب.

وأكد الشريف أن تراخيص “وافي” لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات حفظًا لحقوق المستفيدين وتأكيدًا لتنفيذ التزامات المطورين المنفذين للمشروعات، موضحًا أن البرنامج يشرف على المشروعات المرخصة بشكل كامل من خلال فرقه الهندسية التي تقوم برفع تقارير دورية بكل ما يخص المشروع والملاحظات عليه.

وأشار إلى أن رخص البيع التي تم إصدارها مؤخرًا شملت 5590 وحدة سكنية من نوع “تاون هاوس” في الرياض، وعدد 488 وحدة سكنية منوعة بين شقق وفلل في مدينة الطائف. كما تم تجديد رخصة لتسويق 34 وحدة سكنية من نوع (فلل) في الرياض، إضافة إلى تجديد رخصة تسويق خارجي لعدد 595 وحدة سكنية (فلل وشقق) في مدينة دبي.

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