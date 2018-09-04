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تبوك.. ضبط أكثر من 3 آلاف عبوة مستحضر تجميل تالفة

تبوك.. ضبط أكثر من 3 آلاف عبوة مستحضر تجميل تالفة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة في القسم النسائي, معرضاً مخالفاً يقوم ببيع مستحضرات تجميل تالفة ومنتهية الصلاحية.

وأوضحت مديرة القسم النسائي سعاد العطوي, أن القسم النسائي بأمانة منطقة تبوك وخلال الجولات الميدانية التفتيشية المتعلقة بالصحة العامة على المنشآت النسائية ضبط أكثر من 3000 عبوة متنوعة من مستحضرات التجميل التالفة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وبينت العطوي، أن القسم النسائي بالأمانة تمكن من تفعيل مفهوم العمل الميداني للأنشطة النسائية للوقوف على مدى التزامها بالضوابط والشروط تبعاً لنوع النشاط, حرصاً على تطوير وتأهيل تلك المنشآت فيما يخص الصحة العامة.

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