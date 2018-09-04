وكالات أنباء أوروبية تتهم «قوقل» و«فيسبوك» بـ«سرقة المحتويات الإخبارية»

تواصل – وكالات:

اتهمت كبرى وكالات الأنباء الأوروبية، بينها وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، موقعي قوقل وفيسبوك بـ«سرقة» الأخبار واستخدامها دون دفع مقابل، جاء ذلك في بيان مشترك دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.

وفي المقال الذي وقعه مديرو نحو 20 وكالة أنباء بينها وكالة فرانس برس الفرنسية وبرس أسوسييشن البريطانية و«دي بي أيه» الألمانية، حض هؤلاء البرلمان الأوروبي على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة «الاختلال».

وجاء في المقالة أن «سرقة عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، يشكل تهديدا لكل من المستهلكين والديمقراطية».

ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر والذي من المفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد للمحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.

وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع يوليو مسودة أولى من هذا القانون وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأمريكية بشدة الأمر وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون من أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.

وأضاف المقال «هل يمكن لعمالقة الإنترنت التعويض لوسائل الإعلام من دون الطلب من الناس الدفع للوصول إلى الإنترنت، كما يزعمون أنهم سيُجبرون على القيام بذلك؟ الجواب واضح (نعم)».

وأشار البيان المشترك بين الوكالات التي تعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوهات إلى أن «فيسبوك» أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار يورو) عام 2017 و16 مليار دولار أرباحا، في حين حقق قوقل 7.12 مليار دولار (أرباح) من أصل 110 مليارات دولار مبيعات.