والدة طالبة الطب المرفوضة تتهم متحدث جامعة الباحة بتضليل الرأي العام

تواصل – الباحة:

قالت والدة الطالبة مريم الغامدي، التي اتهمت جامعة الباحة بمحاباة ابنة أحد مسؤوليها وقبولها في الجامعة ورفض ابنتها التي تتفوق عليها بالدرجات،: (إن متحدث الجامعة ضلل الرأي العام في رده على الاتهامات).

وأشارت في مداخلة لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” إلى أن متحدث الجامعة في رده عليها، حسب النسبة الثلاثية لابنتها بطريقة خاطئة، إذ ذكر أنها 81.27%، والصحيح أن نسبتها 84.59%، وهذا تضليل للرأي العام حسب قولها.

وكانت والدة الطالبة قد اتهمت جامعة الباحة بالمحاباة في قبول تحويل ابنة مسؤول بالجامعة من كلية أهلية إلى كلية الطب بالجامعة، ورفض قبول تحويل ابنتها التي تتفوق في درجاتها على ابنة العميد، فيما رد متحدث الجامعة بأن الطالبة تفتقد شرطًا جوهريًّا يتعلّق بالنسبة المكافئة المبنية على نسبة الثانوية العامة والقدرات والتحصيلي، فضلًا على انخفاض معدلها الجامعي.