«مدن» توقِّع اتفاقًا لتدوير مخلفاتها الإلكترونية والكهربائية لصالح جمعية «إنسان»

تواصل – واس:

وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في مقرها الرئيس بالرياض، اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف؛ مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، وشركة تدوير البيئة الأهلية “تدوير”، ضمن مبادرة “بصمتنا” التي تأتي تحت شعار “أكفل يتيم بجهازك القديم”.

وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام “مدن”، المهندس خالد السالم ومدير عام جمعية “إنسان” صالح اليوسف، والعضو المنتدب لشركة “تدوير” ناصر الذويب؛ على إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية الخاصة بـ”مدن” ومنسوبيها بشكل آمن وفقاً للمعايير البيئية المحلية والدولية، والانتفاع من مخرجاتها بتحويلها إلى مواد أولية تدخل في صناعات أخرى، ومن ثم توجيه كامل قيمتها لدعم أنشطة جمعية “إنسان”.

وأوضح مدير عام “مدن”، أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط “مدن” للالتزام بالمعايير الدولية في المحافظة على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والكهربائية الضارة في مدنها الصناعية، عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والقطاعات غير الربحية، بما يحقق برامج “مدن” للمسؤولية المجتمعية الداعمة لمختلف المبادرات الإنسانية والاجتماعية والبيئية، ويسهم في إنفاذ استراتيجيتها في تمكين الصناعة بالمملكة ومشاركتها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه بين مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بـ “مدن” بندر الطعيمي ، أن المبادرة تعكس إسهام “مدن” في مشاريع توطين تقنية إعادة تدوير المخلفات في المملكة، مشيراً إلى أنها تتلخص في أن يقوم موظفو “مدن” في كافة المدن الصناعية التابعة لها بكل أنحاء المملكة، بجمع المخلفات الإلكترونية والكهربائية مثل (أجهزة الكومبيوتر، الاتصالات، الثلاجات، المكيفات، الأفران ,وغيرها)، لتقوم شركة “تدوير” بتقديم الحلول البديلة والآمنة بيئياً وصحياً لنقلها والتخلص منها طبقاً لمعايير التدوير المتبعة محلياً ودولياً.

وأشار الطعيمي إلى أن الاتفاقية تخدم العديد من الجوانب، حيث تضمن تخلصاً آمناً لأجهزة الكمبيوتر التالفة الخاصة بـ “مدن”، وهو ما يضمن أمن وسرية المعلومات المخزنة في الأجهزة المتخلص منها، فضلاً عن دعمها للأيتام، وتوفيرها لفرص عمل للشباب السعوديين، خاصةً أبناء جمعية “إنسان”، الذين ستتاح لهم الأولوية في التعيين، بالإضافة إلى تقديم الحلول البديلة والآمنة بيئياً وصحياً للتخلص من الأجهزة الإلكترونية التي باتت تشكل خطراً على البيئة والمجتمع، وتطبيق التقنيات الجديدة في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية في المملكة.

من جهة أخرى، قامت جمعية “إنسان” بتكريم “مدن” لتميزها في مبادرة (عطاء موظف)، التي يتم بموجبها توجيه مبالغ مستقطعة من رواتب الموظفين لدعم ورعاية الأنشطة الإنسانية للجمعية إيماناً من منسوبي “مدن” بأن العطاء ركيزة أساسية لنمو ورقي المجتمعات.