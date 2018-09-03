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توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق حتى الأحد

توقعات بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق حتى الأحد
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تواصل – فريق التحرير:

تشير توقعات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى هطول أمطار رعدية (من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ) ابتداء من اليوم الثلاثاء 24 ذي الحجة 143هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م، إلى يوم الأحد المقبل 29 ذي الحجة 1439هـ الموافق 9 سبتمبر 2018م.

وتسقط الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف، العاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها)، المدينة المنورة، تمتد إلى مرتفعات تبوك، ومن المتوقع أن يصل تأثيرها إلى السواحل منها بأمطار متفرقة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتأمل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الجميع توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما تدعو الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

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