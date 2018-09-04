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توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2019.. لهذه الأسباب

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2019.. لهذه الأسباب
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تواصل – الرياض:

توقع علي حسين علي رضا عضو اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية، أن يشهد العام 2019م، الخروج من حالة الركود التي سادت قطاع مبيعات السيارات بالمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ بداية 2015.

وقال حسين ‘‘إن سوق السيارات بالمملكة يعيش خلال الفترة الراهنة مرحلة ثبات واستقرار بعد وصول الأسعار فيه إلى القاع في الدورة الاقتصادية الحالية، ويستبعد بشكل كبير أن نشاهد مزيداً من النزول في الأسعار التي يرجح تحسنها خلال الأشهر القادمة، وفقاً لـ”الرياض”.

وبيَّن عضو اللجنة، أن تواضع المبيعات خلال الفترة الحالية، والتي تتضمن عودة المدارس بالتزامن مع أول أعوام قيادة السيدات للسيارات، هو أمر طبيعي ويوافق توقعات وكلاء السيارات والعاملين في مبيعاتها.

وتابع، بالنسبة لقيادة المرأة كانت توقعات الجميع حول زيادة بحدود 15 % فقط وذلك لأسباب عدة منها طبيعة الأسرة والمجتمع وأهمية التدرج في موضوع قيادة المرأة، وبالنسبة لفترة العودة للمدارس فعادة ما تكون هذه الأشهر من العام، وهي الفترة التي تعقب شهر رمضان فترة ركود بالنسبة للأسواق التجارية، وخصوصا السيارات التي تتأثر مبيعاتها بشكل كبير بموعد نزول الموديلات الجديدة وعادة يكون ذلك في الأشهر 9و10و11 من كل عام.

وقال فيصل عثمان أبو شوشة، رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف التجارية السعودية ‘‘إن حركة المبيعات متوقع ان ترتفع في السوق خلال الأشهر الأخيرة من العام‘‘ مضيفا أن كثيراً من المستهلكين يفضل الانتظار والتريث لشراء الموديلات الجديدة وهذا أمر طبيعي ومعمول به في مختلف أسواق العالم.

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