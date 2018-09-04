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الاحتلال الصهيوني يصدر 64 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم فتاة

الاحتلال الصهيوني يصدر 64 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى بينهم فتاة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، 64 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى بينهم فتاة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.

ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني، فإن من بين الأوامر الصادرة أمراً لمدّة ستة أشهر صدر بحقّ الأسيرة فداء دعمس (24 عاماً)، من الخليل، والمعتقلة منذ 29 مايو 2018، بذريعة التّحريض، علماً أنها تعرّضت للاعتداء عليها بالضّرب خلال عملية اعتقالها.

وأضاف أن من بين الأوامر الصّادرة 31 أمراً صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

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