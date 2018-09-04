بالصور.. تعرف على طريقة حماية خصوصيتك من تتبع المعلنين

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تواصل – وكالات:

ينشئ نظام التشغيل ويندوز 10، معرّف إعلانات advertising ID لكل مستخدم على الجهاز، والذي يمكن لمطوري التطبيقات والشبكات الإعلانية استخدامه لتوفير إعلانات أكثر ملاءمة في التطبيقات.

لكن إذا كنت تريد أن تضمن حماية أكبر قدر ممكن من بياناتك الشخصية، فسنستعرض فيما يلي كيفية حماية خصوصيتك أثناء استخدام نظام ويندوز 10:

كيفية إيقاف معرّف الإعلانات advertising ID:

• افتح قائمة الإعدادات Settings.

• اضغط على خيار الخصوصية Privacy ثم اضغط على خيار عام General.

• ستجد قائمة من الخيارات تحت عنوان خيارات تغيير الخصوصية Change privacy options.

• يتحكم الخيار الأول في معرّف الإعلانات والذي يحمل اسم Let app use advertising ID to make ads more interesting to you based on your app usage، ثم حرك زر التمرير من تشغيل إلى إيقاف.

بعد هذه الخطوات سيستمر النظام في عرض الإعلانات إليك، ولكنها ستكون إعلانات عامة بدلاً من الإعلانات المستهدفة ولن يتم تتبع اهتماماتك.

للتأكد تماماً من عدم تتبع نشاطك عبر الإنترنت عند استخدام نظام ويندوز10، وإيقاف أي طرق أخرى قد تستخدمها مايكروسوفت لجمع معلومات عنك من أجل استهدافك بالإعلانات قم بالخطوات التالية:

• توجه إلى قسم إعدادات الإعلانات Ad Settings من خلال لوحة معلومات الخصوصية من مايكروسوفت Microsoft Privacy Dashboard.

• قم بتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك في أعلى الصفحة.

• انتقل إلى قسم إعلانات تستهدف الاهتمامات: حساب مايكروسوفت.. Interest-based ads: Microsoft account.

• حرك زر التمرير من تشغيل إلى إيقاف

• ثم في قسم إعلانات تستهدف الاهتمامات: هذا المتصفح.. Interest-based ads: This browser.

• حرّك زر التمرير من تشغيل إلى إيقاف.

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