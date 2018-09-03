حلول لمشكلة ضعف «الواي فاي» في المنزل

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تواصل- وكالات:

أشارت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إلى أن مُعزز إشارة شبكة WLAN اللاسلكية يعتبر أفضل الحلول التقنية وأرخصها للتغلب على مشكلة الشبكات اللاسلكية الضعيفة في المنزل، بشرط أن يكون جهاز الراوتر من نفس الشركة المنتجة.

وتوصلت الهيئة الألمانية إلى هذه النتيجة بعد اختبار العديد من أنظمة تقوية إشارة الشبكة اللاسلكية، ولم تظهر أنظمة Mesh-WLAN، التي تعوض أجهزة الراوتر وترتبط نقاط الوصول إليها ببعضها، أي مزايا في نقل البيانات وتستهلك قدراً أكبر من الطاقة الكهربائية.

أفضل محول لنقل البيانات

وأشار الخبراء الألمان إلى أن محول Powerline يوفر أفضل أداء عند نقل البيانات، ويعتبر هذا المحول، الذي ينقل البيانات عبر توصيلات التيار الكهربائي، أفضل الحلول التقنية عند الرغبة في نقل البيانات لمسافات بعيدة، شرط أن تكون المقابس على نفس الدائرة الكهربائية.

وأظهرت نتائج الاختبار تصدر مقوي الإشارة Fritz-WLAN من شركة AVM قائمة الموديلات، متبوعاً بالموديل AC2600 WiFi RE650 من شركة تي بي لينكس، وجاء نظام غوغل WiFi باعتباره أفضل أنظمة Mesh-WLAN.

أما بين محولات Powerline فصُنف جهاز Fritz-Powerline 1260E WLAN من شركة AVM باعتباره أفضل موديل.

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