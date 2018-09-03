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4 عادات سلبية شائعة تحرمك من النوم.. (تخلص منها)

4 عادات سلبية شائعة تحرمك من النوم.. (تخلص منها)
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تواصل – وكالات:

تؤثر أنماط الحياة اليومية، على النوم بشكل صحي، وينعكس ذلك سلباً أو إيجاباً على الصحة، بل ويمتد تأثيره إلى الحياة الاجتماعية.

وأكدت الدراسات أن العدد الكافي من ساعات النوم، أمر ضروري وأساسي للوقاية من الأمراض، ومنح أجهزة الجسم فرصة للراحة والعمل بشكل جيد.

وهناك عادات سلبية، وتؤثر بشكل مباشر على القدرة على النوم، وفيما يلي أهمها، حسب موقع لايف هاك الإلكتروني:

1- وضع الهاتف قرب الرأس

ليس من المستحسن استخدام الهاتف المحمول عند النوم للتحقق من بريدك الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية الأخرى، ومن الضروري وضع الهاتف بعيداً عن السرير، فالأشعة الناتجة عنه، تتسبب باضطرابات في النوم، والاستيقاظ عدة مرات.

2- ترك الأجهزة الإلكترونية في غرفة النوم

ما ينطبق على الهاتف المحمول ينطبق أيضاً على الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، التي تصدر عنها أضواء وإشعاعات، يمكن أن تؤثر على النوم بشكل جيد، بمنع الدماغ من معالجة الميلاتونين/ وهو ناقل عصبي كيميائي الذي يعطي الشعور بالتعب والرغبة في النوم.

3- البيئة الفوضوية

تزيد البيئة الفوضوية من التوتر، وتؤثر مباشرةً على النوم. في حين أن تنظيم الغرفة وترتيبها يُخفف من مستوى التوتر، ويعزز الهدوء ويوفر شعوراً بالسلام والاسترخاء.

4- العمل قبل النوم

يحرص البعض على إنجاز بعض المهام قبل التوجه إلى السرير، لكن الخبراء ينصحون بالتوقف عن ذلك، فالجسم يحتاج إلى الاسترخاء والتخلص من أي مثيرات قبل النوم، لذلك يفضل الابتعاد عن مصادر التوتر قبل ساعات من موعد النوم.

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