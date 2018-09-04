مع العودة للمدارس.. 8 تغييرات ضرورية على روتين النوم لدى الأطفال

تواصل – وكالات:

مع عودة الطلاب إلى مدارسهم بعد الإجازة، يواجه الآباء صعوبة في تعويد أطفالهم على النوم في وقت مبكر والنهوض بنشاط في اليوم التالي للتوجه إلى مدارسهم.

ومن هذا المنطلق أورد موقع “ألاسكا سليب كلينيك” الإلكتروني قائمة بالنصائح التي يمكن للأبوين اتباعها لتعويد أطفالهم على النوم في وقت مبكر، على النحو التالي:

１- ابدئي بتعويد أطفالك على النوم باكراً قبل وقت كافٍ

ابدئي في إعادة أطفالك إلى روتين النوم في وقت مبكر، قبل أسبوعين أو ثلاثة من بداية العام الدراسي، وبهذه الطريقة لن يكون الاستيقاظ مبكراً في الأسابيع القليلة الأولى من المدرسة أمراً صعباً بالنسبة لهم.

２- متابعة روتين النوم المبكر في عطلة نهاية الأسبوع

حاولي أن تحافظي على روتين النوم المبكر لدى أطفالك حتى في عطلة نهاية الأسبوع، لأن بقاءهم مستيقظين لوقت متأخر أثناء عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يفسد الروتين الذي تحاولين تعويدهم عليه.

３- تحفيز رغبة الأطفال في النوم

من الضروري أن تشجعي أطفالك على النوم بطرق عديدة، مثل تعويدهم على ممارسة نشاط بدني لساعة أو ساعتين قبل النوم، أو حصولهم على حمام ساخن قبل الذهاب إلى الفراش، لأن هذه الأشياء تساعد على الاسترخاء والشعور بالنعاس.

４- إبعاد الأطفال عن الأجهزة الإلكترونية

لا بد من إبعاد الأطفال عن أجهزة التلفاز أو الهاتف أو الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو، قبل ساعة على الأقل من النوم، وذلك لسببين: الأول هو أن محتوى هذه الأجهزة يحفز عقولهم ويمنعهم من النوم مبكراً، والثاني هو أن الضوء الاصطناعي المنبعث منها يوهم العقل بأنه بحاجة للبقاء مستيقظاً.

５- خلق بيئة نوم مثالية

لا بد من أن تكون غرفة نوم الأطفال ذات مواصفات تسمح للأطفال بالنوم بعمق وهدوء، كما أن تعويد الأطفال على عدم ممارسة أي نشاط وهم في السرير، يساهم في تعويدهم على استخدام السرير للنوم فقط.

６- الحد من تناول الكافيين

تجنبي تقديم أي مشروبات تحتوي على الكافيين لأطفالك، فبالإضافة إلى كونه غير صحي لهم، فإنه يحول دون شعورهم بالنعاس ويمنعهم من الخلود للنوم في وقت مبكر.

７- تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام

من المهم أن يحصل أطفالك على الكثير من التمارين الرياضية خلال النهار، وذلك لمساعدتهم على الاسترخاء في الليل. وقد ثبت بأن الطعام الصحي يعزز النوم الجيد، لذا من المهم تقديم الأطعمة التي تساعد الأطفال على البقاء نشطين في النهار، الأمر الذي يجعلهم يشعرون بالحاجة للنوم في وقت مبكر في الليل.

８- تقديم النصح للأطفال

يساهم التواصل مع الأطفال وتقديم النصح لهم بطريقة واعية حول فوائد النوم المبكر، بشكل كبير في تعويدهم على ممارسة هذه العادة الصحية، واستيقاظهم وهم مفعمون بالنشاط في الصباح التالي.