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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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طريقة الإبلاغ عن فساد مالي أو إداري بسرية تامة.. هنا

طريقة الإبلاغ عن فساد مالي أو إداري بسرية تامة.. هنا
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الداخلية، الطرق التي يمكن التبليغ بها عن أي حوادث فساد مالي أو إداري، بما في ذلك الرشوة أو التزوير أو أي عمل يلحق ضررًا باقتصاد المملكة.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الإبلاغ عن طريق التواصل مع بالمباحث الإدارية بالوسائل التالية: الاتصال بالرقم (980)، أو إرسال بريد إلكتروني على العنوان (980@900moi.gov.sa)، أو إرسال فاكس على الرقم (0114420057).

ودعت “الداخلية”، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن جرائم الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومية والخاصة من خلال الاتصال بالمباحث الإدارية، متعهدة بالحفاظ على سرية هوية المُبلغ والمعلومات الخاصة به.

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