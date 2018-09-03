جمعية البر الخيرية بدوقة غراس توزع 330 حقيبة مدرسية

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وزعت جمعية البر الخيرية بدوقة غراس 330 حقيبة مدرسية على المستفيدين من مشاريع وأنشطة الجمعية في مركز دوقة والقرى التابعة له، بتكلفة إجمالية بلغت (66.000 ريال).

وأوضح الأستاذ/ عامر الشيخي مدير عام الجمعية أن الجمعية سلمت كل مستفيد كوبوناً بقيمة 200 ريال يمكنه من شراء الحقيبة وكافة المستلزمات المدرسية التي يحتاجها.

وأشار إلى أن الجمعية وقعت قبل إطلاق المشروع عدداً من الاتفاقيات مع الجهات الداعمة والمتعاونة من أجل تنفيذ هذا المشروع، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 1439-1440هـ.

يأتي هذا المشروع في إطار مشاريع الجمعية وبرامجها الموسمية التي تنفذها كل عام، انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المستفيدين، وتحقيقاً لأهدافها.