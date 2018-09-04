سلسلة محاضرات في مكة وجدة وميسان

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ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ، عددًا من المحاضرات التوعوية في جوامع ومساجد المنطقة ، خلال المدة من السادس والعشرين وحتى الثلاثين من شهر ذي الحجة 1439هـ .

ففي اليوم السادس والعشرين، يلقي الدكتور عبدالله بن جابر الزهراني محاضرة بعنوان: (تأملات في سورة الحجرات) في جامع العريفي مقابل حجز الشرائع.. وفي يوم الجمعة من كل أسبوع ابتداء من السابع والعشرين من الشهر ، يلقي الشيخ عادل بن مرزوق الحارثي درساً أسبوعياً يشرح فيه صحيح مسلم ، في جامع العساف بمخطط عشرة بعد صلاة المغرب.

وفي اليوم الثلاثين من ذي الحجة، يلقي الشيخ حسن بن هاشم المالكي محاضرة بعنوان : (في رياض الصالحين ) بجامع المشرف بحداد بني مالك بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة، ويلقي الشيخ عادل بن عبدالغفور أسرار محاضرة بعنوان :( الأمن الفكري ) من كتاب الشيخ عبدالعزيز الفوزان بجامع السحن في بني سعد بمحافظة ميسان، ويلقي الشيخ محمد المالكي محاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى :{ مالك يوم الدين } في جامع القريع ببني مالك بمحافظة ميسان بعد صلاة المغرب.