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يضم خمس كاميرات.. تسريب معلومات جديدة حول الهاتف LG V40 ThinQ

يضم خمس كاميرات.. تسريب معلومات جديدة حول الهاتف LG V40 ThinQ
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تواصل – وكالات:

ظهرت اليوم بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بالهاتف الرائد المقبل لشركة LG والذي من المفترض أن يحمل اسم LG V40 ThinQ، وهي التفاصيل التي تردد بأنها تأتي مباشرة من ” مصدر قريب من شركة LG “.

وفقاً لهذا المصدر، فيبدو أن الهاتف LG V40 ThinQ سيكون أول هاتف من شركة LG يضم مكبرات صوتية مزدوجة ستطلق عليها الشركة الكورية الجنوبية في هذه الحالة اسم Stereo Boombox، كما أنه سيضم رقاقة تعزيز الصوت Quad DAC.

من ناحية أخرى، كشف المصدر بأن الهاتف LG V40 ThinQ سيضم خمس كاميرات في المجموع، ثلاثة في الخلف واثنتين في الأمام. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الخلفية الثلاثية، فهي ستأتي بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 12 ميغابكسل أيضاً للمستشعر الثالث مع العلم بأن المستشعر الأول سيضم عدسة بفتحة 1.5، والمستشعر الثاني عدسة واسعة الزاوية بفتحة 1.9، في حين سيضم المستشعر الثالث عدسة مقربة بفتحة 2.4. وفي الواجهة الأمامية، سيكون هناك مستشعرين بدقة 8 ميغابكسل و5 ميغابكسل على التوالي، وعلى الأرجح مع عدسات عادية وواسعة.

ومن المتوقع أن يضم هاتف LG V40 Thin أيضاً المعالج الثماني النوى Snapdragon 845، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلاً عن 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فقد أوضحت الشائعات كذلك بأن الهاتف LG V40 ThinQ سيضم بطارية بسعة 3300mAh، وشاشة OLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +QuadHD.

قبل الختام نود أن نشير إلى أن نفس المصدر لمح إلى أن الهاتف LG V40 ThinQ سيأتي بأبعاد تبلغ 158.7 × 75.8 × 7.79 مليمتر، وسيزن نحو 169 جرام. وعلى الرغم من أنه لم يتم ذكر ذلك في التقرير، فنحن نتوقع أن يأتي الهاتف LG V40 ThinQ كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.

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