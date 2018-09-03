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19 مليون متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية بالقصيم

19 مليون متر مربع تعديات على أراضٍ حكومية بالقصيم
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تواصل – فريق التحرير:

رصدت أمانة وبلديات منطقة القصيم أكثر من 19 مليون متر مربع من التعديات على أراضٍ حكومية متفرقة في مدن ومحافظات المنطقة خلال الأشهر الأربعة الماضية بمشاركة الجهات الأمنية.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن أعمال الرقابة على الأراضي تشمل تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمال أعمال الرفع المساحي وأعمال الربط الإلكتروني للمواقع الذي تم إزالة التعديات عنها لمتابعة عدم تعرضها لتعديات مستقبلاً.

ودعا المواطنين في حال رصد حالة تعدي على أراضٍ حكومية الإبلاغ بالاتصال على الرقم 940.

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