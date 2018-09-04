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أفضل وأسوأ 10 مدن للعيش في العالم.. عاصمة عربية بمؤخرة القائمة

أفضل وأسوأ 10 مدن للعيش في العالم.. عاصمة عربية بمؤخرة القائمة
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تواصل – وكالات:

احتلت مدينة ملبورن الاسترالية، أفضل مدن العالم للإقامة فيها، وذلك بحسب الاستبيان السنوي لـ”وحدة الاستخبارات الاقتصادية”، ولم تضم قائمة أفضل عشر مدن للإقامة على أي مدينة عربية.

وجاءت ثلاث في ذيل القائمة، هي: طرابلس في ليبيا بالمرتبة 132، والعاصمة الجزائرية 135، ومدينة دمشق السورية 140.

ويشار إلى أن القائمة التي تضم 140 مدينة لم تتغير المدن العشر الأفضل بها منذ 2011، وتغيرت مراتب 20 مدينة فقط العام الفائت، حصلت استراليا على نصيب الأسد بأربعة مدن قائمة العشرة الأفضل.

ويتم اختيار المدن من خلال خمس فئات: الاستقرار، الرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، التعليم والبنية التحتية، لكل مدينة.

فيما يلي المدن العشر في صدارة اللائحة:

1. ملبورن أستراليا

2. فيينا بالنمسا

3. فانكور ببريتيش كولومبيا

4. تورونتو الكندية

5. أديليد أستراليا

6. كالغاري، ألبرتا

7. سيدني أستراليا

8. هلسنكي فنلندا

9. بيرث أستراليا

10. أوكلاند نيوزلندا

والمدن العشر في ذيل اللائحة:

131. أبيدجان بساحل العاج

132. طرابلس ليبيا

133 دوالا الكاميرون

134. هراري زيمبابوي

135. الجزائر العاصمة

136. كراتشي باكستان

137. لاغوس نيجيريا

138. بورت مورسبي في غينيا باباو الجديدة

139. داكا بنغلاديش

140. دمشق سوريا.

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