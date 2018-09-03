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تحذير.. لا تأكل الجزء السليم من الرغيف إذا وجدت به «عفن»

تحذير.. لا تأكل الجزء السليم من الرغيف إذا وجدت به «عفن»
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تواصل – وكالات:

إذا وجدت يوماً أن قطعة الخبز التي تنوي أكلها قد بدأت بالتعفن فإن أفضل ما قد تقوم به أن تُلقي بها في القمامة، بدلاً من أن تأكل الجزء السليم منها، هذا ما كشف خبراء صحيون مؤخراً.

وبحسب ما نقله موقع “إم إس إن”، فإن التعفن نوع من الفطريات التي تستطيع التسبب بالحساسية لدى البعض، حتى وإن كان من الوارد ألا يحصل شيء لمن يأكل خبزاً متعفناً، على اعتبار أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر.

في المقابل، يوضح المدون والمنتج الأميركي، مايكل أراندا، في مقطع فيديو للتوعية الصحية، أن تناول خبز بدأ بالتعفن لا يحدث أي ضرر، إذا كان الجهاز المناعي سليماً لدى الإنسان، ولذلك لا يدعو الأمر إلى القلق بحسب قوله.

ويرى بعض الخبراء، أن التعفن يختلف من حالة إلى أخرى، فإذا ظهر في أغذية رطبة من الخبز واللحم والجبن وجب التخلص من الغذاء على الفور بالنظر إلى سرعة انتشار التعفن، أما في أغذية ذات صلابة مثل الفراولة والجزر فيمكن تفادي الجزء المتضرر وتناول البقية السليمة.

فضلا عن ذلك، يكون وجود البكتيريا وارداً بقوة حين يظهر التعفن في الخبز، ولذلك، من الأفضل ألا يغامر الإنسان بصحته لأنه قد يصاب بمرض من جراء هذا السلوك الغذائي المتهور.

وتضم الأغذية المتعفنة عدداً من العناصر الكيماوية السامة، لكن هذا الضرر يتوقف أيضاً على الكمية يتناولها الشخص، فحين يأكل جزءًا صغيراً يكون مستبعداً أن يصاب بأذى صحي، بخلاف ما يقع في حالة الإكثار.

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