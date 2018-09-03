العمل: 88% من منشآت قطاع الإيواء السياحي ملتزمون بقرار التوطين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل عن قيامها بـ 23472 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، وذلك منذ تاريخ 14/4/1439 وحتى اليوم.

وبينت الوزارة في بيان لها أن الحملة التفتيشية أسفرت عن التزام 20540 منشأة بقرار التوطين (88%)، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2932 منشأة (12%).

وقالت إن الحملات التفتيشية ضبطت 3050 مخالفة، مخالفات التوطين منها بلغت 2774 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 276 مخالفة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتلك الجولات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الإيواء، والتأكد من التزامها بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع، إذ تحرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع.

ودعت الوزارة عملاءها إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.