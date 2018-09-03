العمل: 88% من منشآت قطاع الإيواء السياحي ملتزمون بقرار التوطين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة

«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة

«أسد» يهاجم وافداً ويصيبه بجروح في الباحة

«أسد» يهاجم وافداً ويصيبه بجروح في الباحة

كاتب يوجه رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار المقاصف المدرسية

كاتب يوجه رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار المقاصف المدرسية

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

العمل: 88% من منشآت قطاع الإيواء السياحي ملتزمون بقرار التوطين

العمل: 88% من منشآت قطاع الإيواء السياحي ملتزمون بقرار التوطين
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العمل عن قيامها بـ 23472 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، وذلك منذ تاريخ 14/4/1439 وحتى اليوم.

وبينت الوزارة في بيان لها أن الحملة التفتيشية أسفرت عن التزام 20540 منشأة بقرار التوطين (88%)، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2932 منشأة (12%).

وقالت إن الحملات التفتيشية ضبطت 3050 مخالفة، مخالفات التوطين منها بلغت 2774 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 276 مخالفة.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتلك الجولات بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الإيواء، والتأكد من التزامها بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع، إذ تحرص الوزارة على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع.

ودعت الوزارة عملاءها إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل»: أكثر من 2000 منشأة غير ملتزمة بالتوطين في قطاع الاتصالات

«العمل»: أكثر من 2000 منشأة غير ملتزمة بالتوطين في قطاع الاتصالات

65% انخفاض تأشيرات العمل خلال 36 شهراً

65% انخفاض تأشيرات العمل خلال 36 شهراً

«التعليم الأهلي»: نسب التوطين وزيادة الرواتب شرطان لرفع رسوم المدارس

«التعليم الأهلي»: نسب التوطين وزيادة الرواتب شرطان لرفع رسوم المدارس

مطلع العام الهجري.. العمل تطلق جولات تفتيشية للتأكد من توطين 12 نشاطاً

مطلع العام الهجري.. العمل تطلق جولات تفتيشية للتأكد من توطين 12 نشاطاً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>