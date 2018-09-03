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نصائح لغداء صحي للطفل في المدرسة

نصائح لغداء صحي للطفل في المدرسة
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تواصل وكالات:

يحب الأطفال التجديد في طريقة إعداد الطعام وفي طريقة تقديمه. ويرغب الآباء دائماً في إرسال غداء صحي مع الطفل إلى المدرسة ويكون جذاباً فيأكله ولا يعود به أو بنصفه. إليك بعض الأفكار لغذاء صحي للطفل في المدرسة:

السندويش. استخدم خبزاً أسمر، أو يحتوي على حبوب متعددة، ونوّع في محتوى السندويش ما بين زبدة الفول السوداني ومعها شرائح من الموز، أو الجبن مع الخيار والطماطم، أو شرائح صدر الدجاج أو الديك الرومي المشوي مع الخس والخيار والطماطم.

الأصابع. يحب الأطفال الأكل المُعَد على شكل أصابع، ربما لأنه أسهل في أن يمسك به الصغير ويقضم منه. هناك أصابع الدجاج المقلية (تشيكن فينجرز)، وهناك مخبوزات وفطائر يمكن إعدادها على شكل أصابع، وحشوها بالجبن والسبانخ أو البازلاء، كما تتوفر أصابع السمك المقلية أو المخبوزة في الفرن أيضاً.

بواقي العشاء. في بعض الأحيان يستسيغ الطفل تناول بواقي العشاء الذي استمتع به في غداء اليوم التالي. إذا كانت هذه البواقي تحتوي على لحوم مشوية أو مقلية احرص على إضافة الخضروات إليها، وخاصة الجزر والبازلاء والسبانخ والبقدونس والكزبرة، كما يمكنك إضافة الأرز البني لضمان تناوله للحبوب الكاملة.

الحلوى. لتفادي تناول الطفل مشروبات سكرية من الأفضل إرسال بعض الحلوى من البيت معه إلى المدرسة. شرائح التفاح، أو البرتقال قد تكون كافية، لكن إذا كان الصغير يرغب في مزيد من السكريات يمكنك تأسيس روتين ثابت بإرسال بعض الشوكولا أو الحلوى المصنوعة من الفاكهة الطبيعية معه إلى المدرسة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع. أما المشروبات فلا تسمح له بشراء العصير المضاف إليه سكر، وإنما أرسل معه العصائر الطبيعية.

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