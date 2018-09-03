دراسة حديثة: صفار البيض يقي من الصلع وينمي خلايا الشعر

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أظهرت دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين اليابانيين المختصين في الأمراض الجلدية، أن صفار البيض يحفز نمو خلايا الشعر البشري الجديدة، ويبعد شبح الإصابة بالصلع.

وقد أجرى الباحثون سلسلة من التجارب على الفئران، حيث قاموا بزرع بصيلات الشعر البشري فيها، ونمت خلايا شعر جديدة لديها.

وكشف البحث الذي تم نشره في دورية “جورنال أوف ميديشينال فوود” عن مركب في صفار البيض يقوم بتحفيز بروتين يسمى “عامل نمو بطانة الأوعية الدموية” وهو عامل مهم في إصلاح خلايا الشعر ونموها.

وبحسب الباحثين، فإن مركب “عامل نمو بطانة الأوعية الدموية” يمكن أن يحفز خلايا الشعر، عبر الحقن أو تناوله عن طريق الفم، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.