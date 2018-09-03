عضو «مجلس بلدي» يتبرع بكليته لطفل لا يعرفه

تواصل – القطيف:

عبر حملة «نعمات» التي أطلقتها جمعية سيهات الخيرية للخدمات الاجتماعية لتنشيط التبرع بالأعضاء، تبرع عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف فاضل الدهان، أمس بكليته لطفل يعاني من الفشل الكلوي، قائلا «أحببت أن أعطي شيئا عندي لآخر يحتاجه، أردت إنقاذ أحد مصابي الفشل الكلوي».

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ أشار الدهان إلى أن فكرة تبرعه بإحدى كليتيه راودته منذ أكثر من عام ونصف، وكان من أوائل الذين أبدوا الرغبة في التبرع عبر حملة «نعمات» من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية للمتبرعين المحتملين.

وتابع عضو بلدي القطيف، أنه وقف على معاناة المصابين وخصوصا الأطفال ووضع نفسه مكانهم في ما لو قدر الله أصيب هو أو أحد أفراد عائلته بالمرض، مؤكدا أن الله منحنا كليتين لنهب الصحة لمن يحتاجها إن كنا قادرين، فأي إنسان يتألم يستحق منا الوقوف معه، وما كان من القلب فهو يصل إلى القلب.

وأوضح، أنه لم يعلم بأمر إقدامه على التبرع إلا زوجته التي تمنت أن يتقبل الله هذا العمل، مشيرا إلى أنها تخوفت في البداية لكنها تفكر اليوم أن تسجل كمتبرعة لولا أنها مصابة بـ G6BD ،مبينا أنه لا يعرف الشخص المتبرع له، غير أنه طفل، وسيتم الأمر كعملية تبادلية بين خمس حالات.