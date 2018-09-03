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اليمن.. مقتل خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله في صعدة

اليمن.. مقتل خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله في صعدة
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تواصل – وكالات:

أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل عدد من القيادات الحوثية وخبراء إيرانيين ومن ميليشيات حزب الله خلال المعارك في اليومين الماضيين، بمواجهات مع الجيش الوطني في جبهة مران جنوبي غرب محافظة صعدة.

وتشهد مران معارك ضارية منذ نحو أسبوع ضمن عملية ” قطع رأس الأفعى” التي أطلقتها قوات الجيش الوطني.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بأن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي استدعى بشكل عاجل عدداً من قياداته إلى مران، جميعهم من قيادات الصف الأول للحوثيين ، لإدارة عناصرهم والدفاع عن المنطقة.

وقُتل العشرات من ميليشيات الحوثي في جبهة مرّان خلال الأيام المنصرمة. وقال قائد عسكري إن هجوماً شنه الجيش الوطني على مواقع الميليشيات الحوثية تكبدت فيه خسائر باهظة في الأرواح والعتاد، مشيراً إلى أن قوات الجيش تعهدت بالحسم العسكري في مرّان في القريب العاجل.

وتقع منطقة مرّان، التي يتحصن فيها زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، في شمال غرب محافظة صعدة.

وتشهد منذ أكثر من أسبوع معارك عنيفة، حيث يسعى الجيش الوطني إلى السيطرة الكاملة عليها والوصول إلى زعيم الحوثيين.

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