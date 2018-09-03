العواد: دمج الصف الأول والثاني في مدارس رياض الأطفال الجديدة قبل نهاية العام

تواصل – الرياض:

كشفت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا العواد عن إمكانية انطلاق العمل بالخطة الإستراتيجية لمدارس رياض الأطفال الجديدة، والتي سيتم فيها دمج الصف الأول والثاني في مدارس البنات قبل نهاية العام الجاري على أن يكون للبنين فصول مستقلة.

وأوضحت العواد، أن الخطة الجديدة تنتظر الموافقة عليها من برنامج تنمية القدرات البشرية، لافتةً إلى أنها تتضمن وجود روضة ودور أول لتدريس الصف الأول والثاني، وفقاً لـ”الوطن”.

وبيّنت أن الخطة الجديدة بالسماح لكل مدارس التعليم الأهلي لضم أول وثاني ابتدائي في مدارس البنات لها 7 ضوابط محددة، من بينها أن يكون تدريس البنات في فصول مستقلة عن فصول الأولاد، إلى جانب وجود دورات مياه مستقلة.

ولفتت إلى أن هناك ضوابط أخرى أبرزها ضرورة إكمال الطفل 3 سنوات، واستبعاد قبول مَن بلغ عمرهم 6 سنوات، وكذلك اعتماد القبول حسب ملاك الروضة، وأن يكون التسجيل في الروضة ضمن النطاق السكني فقط.