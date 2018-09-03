التحقيق مع قائد مركبة حاول دهس مشرفة تربوية في عسير

تواصل – فريق التحرير:

بدأت النيابة العامة في محافظة محايل عسير، التحقيق مع قائد المركبة الذي حاول أول أمس الأحد دهس مشرفة تربوية ورضيعها لدى عودتها من عملها، قبل أن يقبض عليه المرور.

وتعرضت المشرفة التربوية التي نجت بأعجوبة، لموقف مرعب أثناء عودتها من إحدى المدارس في اليوم الأول من الدراسة، مع سائق استأجرته لتوصيلها إلى منزلها، حيث فوجئت بسيارة تصطدم عمداً بالمركبة التي تستقلها.

وخوفاً من تعرض السيارة للحريق بعد صدمها، ترجلت المشرفة التربوية منها حاملة ابنها، فطاردها الجاني وحاول دهسها، فاحتمت منه بسيارتين متوقفتين، إلا أنه دار حولها وحاول دهسها مجدداً، فسقطت مغمى عليها.

وعندما هرع عدد من الموجودين في المكان إلى مساعدتها هرب الجاني، فألقى المرور القبض عليه بعد بلاغ زوج المشرفة، وتمت إحالته إلى الشرطة ومنها إلى النيابة العامة.