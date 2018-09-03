تراجع أسعار النفط بفعل زيادة إنتاج أوبك وأمريكا

تواصل – وكالات:

هبطت أسعار النفط أمس الاثنين بفعل زيادة الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 02:22 بتوقيت جرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.43 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 21 سنتا أو 0.3 في المئة عن سعر التسوية السابقة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.62 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 18 سنتا أو 0.3 في المئة عن سعر التسوية السابقة.

كما تأثرت أسعار النفط بإنتاج منظمة (أوبك) حيث ارتفع إنتاجها، 220 ألف برميل يوميا في الفترة من يوليو وأغسطس إلى مستوى قياسي في عام 2018 بلغ 32.79 مليون برميل يوميا.

وعزز زيادة الإنتاج انتعاش الإنتاج الليبي، بحسب وكالة “رويترز”، في حين حققت صادرات جنوب العراق رقما قياسيا أيضا.