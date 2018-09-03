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«الإسكان» تصدر 5347 شهادة إعفاء من «القيمة المضافة» للمسكن الأول

«الإسكان» تصدر 5347 شهادة إعفاء من «القيمة المضافة» للمسكن الأول
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تواصل – الرياض:

أصدرت وزارة الإسكان نحو 5347 شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك منذ إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الطلبات وإصدار شهادة الاستحقاق في تاريخ 9 يوليو من العام الجاري حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية بلغت نحو 22773 ألف زيارة، فيما بلغ عدد المستخدمين للبوابة نحو 7435 مستخدما، وتم رفض 780 طلبا لعدم مطابقتها للشروط، كما تم التعامل مع 300 اعتراض حتى الآن، منها 20 اعتراضا يجري معالجتها حاليا، حيث يتم دراسة جميع الطلبات التي وردت للوزارة، والتأكد من مطابقتها للشروط القاضية “بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول”.

وأعلنت وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل آلية التنفيذ من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ومن ثم إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية.

وحثّت الوزارة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط على تسجيل طلباتهم إلكترونياً، وإصدار شهادة إلكترونية تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، مؤكدة أنه يمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي.

 

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