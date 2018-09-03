«تقني» يحذر من أمر خطير بشأن «بطاقات الائتمان»

تواصل – فريق التحرير:

حذر المختص بأمن المعلومات والخبير التقني، ياسر الرحيلي، مستخدمي بطاقات الائتمان من أمر خطير قد يتسبب في سحب رصيدهم والاستيلاء على أموالهم.

وقال الرحيلي عبر “تويتر”: “غير صحيح أنه لا يمكن إجراء عمليات على بطاقتك الإئتمانية (فيزا/ماستركارد) عن بعد (أونلاين مثلاً) إلا بمعرفة رقم cvc/cvv”.

وأكد أنه يمكن إجراء العمليات باستخدام المعلومات التي في وجه البطاقة فقط، محذرا “لا تتهاون بها”.

وتابع قائلا: “العمليات المشبوهة التي تتم من دون الرقم cvv/cvc يمكن المطالبة بها واسترجاع المبلغ أسهل من العمليات التي تم استخدام رقم cvv/cvc بها؛ ولكنها مخاطرة أنت في غنى عنها”.