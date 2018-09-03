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استياء المراجعات من تأخر افتتاح «أحوال مدني النساء» برجال ألمع

استياء المراجعات من تأخر افتتاح «أحوال مدني النساء» برجال ألمع
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تواصل – محمد واص:

رغم بدء العمل في فرع الأحوال المدنية القسم النسائي بمحافظة رجال ألمع منذ شهر رمضان الماضي، إلا أن تأخر المراجعات وتكدس أعدادهن لا تزال مشكلة تؤرق المراجعات للفرع؛ وذلك بسبب قلة الموظفات وعدم الافتتاح الرسمي والفعلي للفرع.

العديد من المراجعات تحدثن لـ “تواصل” بشأن هذه المشكلة وأبدين استياءً شديداً بسبب الوضع القائم، حيث وصف البعض منهن هذا الوضع بأنه كأن الفرع لم يبدأ العمل به وأنه لا أثر له بصورة فعلية وواقعية، خاصة أنه يتم تسجيل المواعيد بطريقة يدوية نظراً لعدم إدراج الفرع على قائمة المواعيد؛ ما يتسبب في ازدحام المراجعات بسبب طلبات استخراج البطاقات.

وأضافت أخريات بأن قلة الموظفات في الفرع أيضاً قد زاد من هذه المعاناة حيث إن الموجودات لا يستطعن استيعاب الأعداد اللاتي تتوافد يومياً على المكتب.

وطالب المراجعات في نهاية حديثهن بضرورة إدراج الفرع على قائمة المواعيد حتى يتم التسجيل إلكترونياً، وزيادة أعداد الموظفات بالفرع ليتمكن من إنهاء إجراءات المراجعات دون حدوث تأخير، خاصة أن العديد منهن يصطحبن أطفالهن والبعض منهن نساء كبيرات في السن، وكذلك العمل على سرعة افتتاح الفرع بصورة رسمية.
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