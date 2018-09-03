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خروج مترو مصر الجديدة عن مساره.. اصطدم بـ 5 سيارات وأصاب 6 أشخاص

خروج مترو مصر الجديدة عن مساره.. اصطدم بـ 5 سيارات وأصاب 6 أشخاص
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تواصل – وكالات:

حلقة جديدة من مسلسل حوادث المترو في مصر، حيث خرج مترو مصر الجديدة عن مساره واصطدم بـ 5 سيارات وخلف 6 إصابات، مساء اليوم الاثنين.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغاً عن خروج عربة مترو مصر الجديدة عن مسارها واصطدامها بعدد من السيارات، وعلى الفور تم إبلاغ كافة الجهات المعنية «المرور والإسعاف».

وأشارت المحافظة، في بيان مساء اليوم الاثنين، إلى انتقال المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، إلى الموقع، وتبين أنه أثناء إصلاح المترو المعطل تم تحركه فجأة بقوة خاصة مع وجوده على منحدر واصطدم بـ5 سيارات؛ الأمر الذي نتج عنه إصابة 6 أفراد أحدهم سيدة تم نقلها لمستشفى الجلاء، وآخر تم نقله لمستشفى هليوبوليس وانصراف الآخرين لإصابتهم بإصابات خفيفة.

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