المغرب.. إيقاف خطيب جمعة أساء للمملكة

تواصل – الرياض:

أوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغرب الشقيقة أحد خطباء الجمعة، ويدعى عبدالحميد نجاري، خطيب الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة بركان المغربية.

وكان نجاري قد استغل منبر الجمعة في خطبته التي ألقاها بتاريخ (24/ 8/ 2018) بالحديث عن أحداث سياسية، لا علاقة لها بخطبة الجمعة، ولا بأهدافها وضوابطها التي نص عليها الإسلام، ولأجلها أقرها؛ وذلك بالإساءة والتهجم زوراً وكذباً على السعودية وقيادتها.

واستغل الخطيب الموقوف الحالة الجوية التي اجتاحت مكة المكرمة يوم التروية مشمولة برياح شديدة وغير مسبوقة بادعاءات كاذبة، ودون مبرر، متهماً الحكومة السعودية بالتقصير في الاهتمام بالحج والكعبة المشرفة؛ وهو الأمر الذي واجه استغراباً واستهجاناً داخل المغرب وخارجها لمغالطته الصريحة للحقيقة التي شهد بها العالم وحجاج بيت الله من أنحاء المعمورة كافة، بمن فيهم حجاج ومسؤولون من مملكة المغرب، مشيدين بجهود السعودية الكبيرة ونجاحاتها المستمرة بإدارة موسم الحج في كل عام، والتنظيم الكبير والخدمات الهائلة التي تقدمها السعودية لحجاج بيت الله الحرام.

وأصدرت وزارة الأوقاف قراراً بإيقاف المذكور، وبررت القرار بزجه في خطبة الجمعة ليوم (24/ 8/ 2018) مواضيع تكتسي طابعاً سياسيّاً بما يتنافى والحياد الواجب توافره في القيِّمين الدينيين؛ وذلك بحسب صحف مغربية.