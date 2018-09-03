«مسدس لعبة» يقتل ممثلة أمريكية سابقة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة

«المالية»: لا رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب بالمملكة

كاتب يوجه رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار المقاصف المدرسية

كاتب يوجه رسالة لوزير التعليم بشأن أسعار المقاصف المدرسية

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

في ثاني أيام الدراسة.. إعفاء 6 قائدات بمدارس أهلية وأجنبية

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

«مسدس لعبة» يقتل ممثلة أمريكية سابقة

«مسدس لعبة» يقتل ممثلة أمريكية سابقة
0

تواصل – وكالات:

قتل أفراد الشرطة في كاليفورنيا، الممثلة الأمريكية، فانيسا ماركيز، بالرصاص، حيث أطلقت الشرطة النار على شقتها بجنوب باسادينا خارج لوس أنجلوس، وفق ما أفادت وكالة «أسوشيتد برس».

وذكرت مجلة «تايم» الأمريكية أن الشرطة وصلت لمنطقة ساوث باسادينا من أجل إجراء مراجعة الحالة الصحية للممثلة السابقة بناء على طلب من صاحب المنزل الذي تقيم به الممثلة البالغة من العمر 49 عاماً، وعندما وصل رجال الشرطة، لاحظوا أنها تعاني من نوبة نفسية وطلبوا مسعفين لمساعدتها.

وقالت الشرطة إنه أثناء الحديث معها بدت غير قادرة على الاعتناء بنفسها، وشعر رجال الشرطة بأنها تعاني من مشاكل في الصحة العقلية عندما رفضت التعاون معهم.

وأوضحت الشرطة أن طبيباً انضم إليهم في محاولة لإقناعها بضرورة تلقى رعاية صحية، لكنها أمسكت بمسدس بلاستيك ووجهته للضباط؛ وهو ما دفعهم إلى إطلاق النار عليها، وتم نقلها للمستشفى الذي أعلن وفاتها.

وقال الضابط جو مندوزا، من شرطة المدينة، إنه عند وصولهم لمكان الحادث كانت تعاني «ماركيز» من نوبة صرع حادة، وتمكن المسعفون من مساعدتها حيث تحسنت وبدأت تتحدث مع 3 ضباط إلى جانب طبيب نفسي.

وأكد «مندوزا» أن المسدس الذي وجهته «ماركيز» تجاه الشرطة كان زائفاً؛ ما دفع فردي شرطة إلى إطلاق النار عليها، وقال الضابط «مندوزا» إنه «بدا وكأنه مسدس حقيقي، ومن غير الواضح أين كان السلاح مخبأ خلال تفاعلها المطول مع الشرطة».

يذكر أن الممثلة الأمريكية فانيسا ماركيز حصدت شهرة واسعة بعد ظهورها في مسلسل «إى آر» الشهير إلى جانب مشاركتها في فيلم «ستاند آند ديلفر».

كما حققت شهرة إضافية بعد أن رفعت على الممثل جورج كلونى، قضية تحرش تتهمه فيها بتعطيل مسيرتها المهنية ووضعها في القائمة السوداء لهوليوود، وابتزازها عندما حاولت الحديث عن أفعاله الدنيئة معها، إلا أن «كلونى» نفى كل هذه الادعاءات، وقتها، وذكر أنه لا علاقة له بمسيرتها أو تعطيلها.

وأوضحت أنه لا يمتلك القدرة على ذلك، وحتى لو كان ذلك في استطاعته فهو لن يدمر مهنتها. كما ظهرت فانيسا بشخصيتها الحقيقية في برنامج تليفزيون الواقع «Intervention» عام 2005، لتكشف عن معاناتها من الاكتئاب وإدمان التسوق الحاد والاضطراب والوسواس القهري ومشاكل نفسية أخرى، وكان البرنامج يهدف لمساعدتها في التغلب على تلك المشكلات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بفلوريدا الأمريكية

مقتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بفلوريدا الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

بالفيديو.. إبادة طيور بالأسلحة وإسقاطها في البحر!

بالفيديو.. إبادة طيور بالأسلحة وإسقاطها في البحر!

بينهم شرطيان.. أربعة قتلى في إطلاق نار شرق كندا

بينهم شرطيان.. أربعة قتلى في إطلاق نار شرق كندا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>