الريال الإيراني يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي

تواصل – وكالات:

شهد سعر الريال الإيراني، اليوم الاثنين، انخفاضاً لأدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية الموازية إلى 128 ألف ريال إيراني وذلك لأول مرة في تاريخه.

ويأتي تدهور العملة الإيرانية في ظل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015، بحسب قناة الحرة الأمريكية.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من تقلبات وصعوبات مالية على خلفية الأزمة التي تواجهها البنوك المحلية والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى؛ نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015.