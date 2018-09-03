اليمن.. مقتل وإصابة 400 حوثي بمعارك صعدة بينهم «قائد كتيبة بدر»

تواصل – وكالات:

قتل وأصيب نحو 400 عنصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين؛ جراء مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة مران جنوبي غرب محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري في اللواء الثالث عروبة؛ وفقاً للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) “إن الميليشيا الحوثية شنت، خلال اليومين الماضين، خمس هجمات مستميتة؛ لاستعادة مواقع استراتيجية كانت قد خسرتها خلال معارك سابقة مع الجيش اليمني”.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش بدعم من مقاتلات التحالف العربي، تصدت لهذه الهجمات التي حشدت لها الميليشيا من عناصرها في (رازح، ومران، وغافرة)، بالإضافة إلى مقاتلين من (ذمار وبني مطر) وكبدتها نحو 400 قتيل وجريح.

وأكد أن من بين قتلى الميليشيا قيادات ميدانية أبرزهم أحمد إسماعيل سفيان قائد ما تعرف بكتيبة بدر، وعلي محمد شيخ قائد ما تعرف بكتيبة مران، مشيراً إلى أن مقاتلات التحالف العربي دمرت أربعة أطقم تابعة للميليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في الجبهة ذاتها.